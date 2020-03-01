Türkiye'nin verdiği süre doldu! Rejim hedefleri ağır ateş altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad rejimine verdiği sürenin dolmasıyla beraber Suriye'deki rejim hedeflerine ağır bombardıman yapılmaya başlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejimine Şubat ayı sonuna kadar süre vermişti.Sürenin bu gece dolmasıyla beraber Suriye'deki rejim hedefleri OBÜS ve çok namlulu roket atarlar (ÇNRA) ile vurulmaya başladı.

İHA'lar ile tespit edilen rejime ait hedefler, SİHA, OBÜS, ÇNRA ile etkisiz hale getiriliyor. Reuters, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'de Halep Havalanı dahil pek çok önemli üs ve hedefi vurduğunu bildirdi.

MSB Twitter'dan paylaştı

MSB'nin Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor. Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib’de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi