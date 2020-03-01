Esed'in generallerini SİHA'larla vurduk operasyon sürüyor

34 mehmetçiğin şehit edilmesininin ardından İdlib'te operasyonlarına hız veren Türk Silahlı Kuvetleri, SİHA’larla Suriye ordusunu vurdu. İdlib’in Cebel el Zaviye bölgesinde vurulan bir binada SİHA'lar Esed ordusunun 3 kritik komutanını öldürdü.

Abone ol

İdlib'te rejim güçlerinin hava saldırısında 34 askerimizin şehit düşmesinin ardından Türkiye özellikle silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) nokta atışlarıyla Suriye ordusuna ağır ve önemli kayıplar verdirmeye başladı. Hürriyet'in haberine göre, yerel muhalif kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait SİHA’ların önceki gün, İdlib’in güneyinde Cebel el Zaviye bölgesinde Suriye Ordusu’na mensup bazı üst düzey komutanlarla alt kademedeki askerlerin bulunduğu binayı vurarak imha ettiğini bildirdi.

3 Tuğgeneral SİHA'larla öldürüldü

Önceki gece yarısı rejime ait bazı internet siteleri de Türk SİHA’larının atışları sonucu Esad rejiminin üst düzey üç komutanı tuğgeneraller Burhan Ramun ve İsmail Ali ile albay Mazer Fervati’nin etkisiz hale getirildiğinin doğru olduğu bilgisini paylaştı.

Üç katlı binada toplantı halindelerdi

Hürriyet, yerel kaynakların bu iddiasını teyit etti. Edinilen bilgiye göre, Esad rejiminin 124. Alay komutanı olan tuğgeneral Burhan Rahmun beraberinde tuğgeneral İsmail Ali, albay Mazen Fervati ve çok sayıda asker Cebel el Zaviye bölgesindeki üç katlı bir binada durum değerlendirmesi yapmak için toplantı halindeyken SİHA binayı nokta atışıyla vurdu. Türkiye’ye ait SİHA’nın operasyonunda Suriyeli üç komutanla birlikte çok sayıda rejim unsuru da etkisiz hale getirildi.

M-5’de konvoy vuruldu

SİHA’ların dün de Maarat el Numan’ın kuzeydoğusunda M-5 karayolu üzerinde Han el Sabl mevkiinde Suriye ordusuna ait bir askeri konvoy, Maasran’da bir Suriye karargâhı ile Tel Hadiye’deki iki obüs mevzisini vurduğu, muhaliflerin Suriye Milli Ordusu’nun da (SMO) Serakib’in güney kesimlerindeki bazı köyleri ele geçirdiği bildirildi. Ayrıca TSK’nın aynı bölgede kara destek unsurlarıyla yaptığı atışlar sonucu 4 Hizbullah militanının etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Buna karşılık Rusya savaş uçaklarının Serakib’i yoğun şekilde bombaladığı belirtildi. Güneyde de Hama kırsalında rejim unsurları birçok köyü top atışına tuttu.