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Rus Sputnik Haber Ajansı'nın üç çalışanının evlerine saldırı girişimi

ANKARA'da Rus Sputnik Haber Ajansı Türkiye servisinde çalışan 3 gazetecinin evlerine, kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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Ankara’da, saat 22.30 civarında, Sputnik’in Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine, 15-20 kişilik gruplar tarafından saldırı girişimi oldu.   ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atan saldırganlar, Sputnik’te çalışan gazetecilere tehdit ve hakaretler yağdırdı. Sputnik’te çalışan gazetecilerin soğukkanlılığı sayesinde, saldırıda yaralanan olmadı.

Saldırgan grup, Sputnik’te çalışan gazetecilerin isim ve soy isimlerini söyleyerek, ‘şehitlere karşı propaganda yaptın mı’ sorusunu iletti. Saldırgan grup, Sputnik çalışanı gazetecilerin kapısında bir süre bekledikten sonra, bulundukları noktayı terk etti.

Sputnik çalışanları ilgili emniyet birimlerine giderek, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili araştırma sürüyor. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, protestoyu gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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