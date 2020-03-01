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Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Hareket eden her şeyi vuruyorlar

İDLİB'de 36 askerin şehit edilmesi sonrası TSK, bölgede rejime göz açtırmıyor. Rus kuvvetlerine eşlik eden muhabir "Türk SİHA'ları göründüğü anda savaşın seyri değişti. Hareket eden tüm konvoyları, araçları ve motosikletleri vuruyorlar" dedi.

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Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi güçlerinin saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, büyük bir askeri operasyon başlattı. İdlib'deki Rus askeri muhabirin izlenimleri Türkiye'nin SİHA'lar ile yürütüğü operasyonların boyutunu gözler önüne serdi.

"Savaşın gidişatı farklı yönde ilerlemeye başladı"

İdlib semalarında Türk SİHA'ları görünmeye başladığı andan itibaren savaşın gidişatı farklı yönde ilerlemeye başladığını aktaran muhabir, "Bu SİHA'ların kullanılmasına baktığımızda, Türklerin paraya acımadıkları anlaşılıyor" diye konuştu.

"Hareket eden her şeyi vuruyorlar"

Rejim askerlerinin araçlarını saklamak zorunda kaldığını belirten Rus gazeteci, SİHA'ların Esed rejiminin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Rus gazeteci, "Hareket eden tüm konvoyları, araçları ve motosikletleri vuruyorlar. Ön cephede Esed Rejimi askerleri bunları anlattı bize" ifadelerini kullandı..

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