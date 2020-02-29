Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşan mültecilerin mutluluğu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye sınır kapılarını açtı. Kapıların açıldığını öğrenen mülteciler, hem karadan hem denizden Avrupa'ya doğru yola çıktı. Mültecilerin ilk hedefi Yunanistan. Oradan da diğer Avrupa ülkeleri. Ege Denizi üzerinden Midilli Adası'na giden mülteciler, bu yolculuk için en az 8 bin euro ödemek zorunda. Türkiye'den 8 bin euro karşılığında Midilli Adası'na giden mülteciler, botlardan inince duaya başladı, kendilerini yerlere attı.