Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşan mültecilerin mutluluğu!
TÜRKİYE'nin sınır kapılarını açmasıyla harekete geçen göçmenler, Avrupa hayallerini gerçekleştirmek için Midilli Adası'na akın akın gitmeye devam ederken adaya ayak bastıklarında ise mutluluktan ağladılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye sınır kapılarını açtı. Kapıların açıldığını öğrenen mülteciler, hem karadan hem denizden Avrupa'ya doğru yola çıktı. Mültecilerin ilk hedefi Yunanistan. Oradan da diğer Avrupa ülkeleri. Ege Denizi üzerinden Midilli Adası'na giden mülteciler, bu yolculuk için en az 8 bin euro ödemek zorunda. Türkiye'den 8 bin euro karşılığında Midilli Adası'na giden mülteciler, botlardan inince duaya başladı, kendilerini yerlere attı.
Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.
Sabah saatlerinde aralarında bir hamile kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 27 düzensiz göçmen, NATO'ya ait bir fırkateynden suya indirilen başka bir botun yardımıyla Skala Sikaminea yakınlarında sahile ulaştı.
Gönüllüler tarafından ısınmaları için battaniye verilen çoğunluğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşı düzensiz göçmenler, kayıt işlemlerinin yapılması için Moria kampına götürüldü.