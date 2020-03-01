İçişleri Bakanı Soylu Yunanistan'a geçenlerle ilgili son rakamı duyurdu: 76 bin 358

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamasında, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358" dedi.Abone ol
33 askerimizin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin sınırları açması sonrası Avrupa'ya mülteci akını sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika paylaşımıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen düzensiz göçmen sayısını duyurdu. Soylu, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358" açıklamasında paylaştı.
Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 1, 2020
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