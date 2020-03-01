Eksi 5 derecede lastik botta hayatta kalma savaşı Midilli'ye akın sürüyor
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla harekete geçen sığınmacılar zor şartlar altında ölüm kalım mücadelesi veriyor. Çanakkale'den Ege Denizi'ne lastik botla açılan bir grup göçmen, batmak üzereyken son anda Sahil Güvenlik Ekiplerince kurtarıldı.
İdlib'de 34 askerin şehit olmasının ardından, Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla harekete geçen sığınmacılar zor şartlar altında ölüm kalım mücadelesi veriyor. Ege kıyılarından bulabildikleri lastik botlara adeta üst üste binen mülteciler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor. Öte yandan Çanakkale'den kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan sığınmacıların botu batmak üzereyken, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldılar.
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla harekete geçen sığınmacılar zor şartlar altında ölüm kalım mücadelesi veriyor. İşte patlak plastik botla Midilli'ye çıkabilen şanslı göçmenlerden birisi...
Ege kıyılarından bulabildikleri lastik botlara adeta üst üste binen mülteciler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor. Midilli'ye ulaşabilenler, yardım kuruluşları tarafından dağıtılan battaniyelerle ısınmaya çalışıyor.
Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir sahile gelen 35 kişilik sığınmacı grubu, şişme bota binerek Midilli Adası'na gitmek için açıldı.