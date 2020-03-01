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Şehit cenazesinde sosyal medya derdine düştüler

İdlib şehidi Piyade Teğdmen Bayram Olgun'u memleketi Konya’da son yolculuğuna on binler uğurlarken, sosyal medya hesaplarına paylaşım için içerik arayanlar da vardı. Şehidin tabutunun başında ellerinde telefon resmen like derdine düştüler.

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Rusya destekli Esad rejimin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısı sonucu geçtiğimiz gün 33 askerimiz şehit olmuştu.

Düzenlenen hava saldırısında şehit düşen kahraman 33 askerimizden biri olan 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun memleketi Konya’nın Tepekent Mahallesi’nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehidi on binler uğurladı

İdlib şehidi on binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Tepekent mezarlığında göz yaşları içinde toprağa verildi.Cenaze töreni sırasında birçok kişi sosyal medya hesaplarına içerik oluşturmak telefonlarına sarılması tepkilere de neden oldu.

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