Koronavirüs can almaya devam diyor! Ölenlerin sayısı 2 bin 975'e yükseldi

ÇİN'de ölümcül virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872'ye yükselirken virüsün dünyada aldığı toplam can sayısı, 2 bin 975 olarak kayıtlara geçti.

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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Çin'de bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 872'ye, Kovid-19 vaka sayısı da 79 bin 824'e ulaştı.

24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851'e, müşahede altına alınanların sayısı 51 bin 856'ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı da 41 bin 625'e yükseldi.

Ayrıca ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 573 yeni koronavirüs vakası saptanırken, yeni can kayıplarının 34'ü koronavirüsün en yoğun görüldüğü Hubey, biri ise Hınan eyaletinde gerçekleşti.

İran'da ölü sayısı 43'e çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sınır komşumuz İran'da can almaya devam ediyor. İran'da toplam vaka sayısı 593'e ulaşırken 43 kişi de hayatını kaybetti. Öte yandan Türkiye, koronavirüs salgını sebebiyle İran'la tüm yolcu ve kargo uçuşlarını çift yönlü durdurmuştu.