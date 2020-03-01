HABER /  GÜNCEL

Habur Sınır Kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı

Demirören Haber Ajansı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı, koranavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı'nca koranavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı. Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi. Sabah saatlerinden itibaren sınır kıpısına gidenler, görevlilerce geri çevriliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şehit cenazesinde sosyal medya derdine düştüler
Koronavirüs can almaya devam diyor! Ölenlerin sayısı 2 bin 975'e yükseldi
 Volkan Bozkır Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi
Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Hareket eden her şeyi vuruyorlar
Esed'in generallerini SİHA'larla vurduk operasyon sürüyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Rusya'ya flaş çağrı!
ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmen ek ders ücretleri 2020 saat başına kaç para oldu?
Rusların yalanını yüzlerine çarptı yanlarındaydınız ve kasıtlı olarak TSK'yı hedef aldınız
Artık gün nedir neden Şubat ayına eklenir?
Rus Sputnik Haber Ajansı'nın üç çalışanının evlerine saldırı girişimi
İşte Esed'in vurduğu TSK'ya ait ambulans ve şehidimiz
BİLSEM sınav sonuçları 2020 BİLSEM online sonuç sorgulama
Yorumlar