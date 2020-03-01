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Podolski'den Galatasaray itirafı: Şampiyon olsun isterim

Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un futbolcusu Lukas Podolski, “Birisi olması gerekirse Galatasaray olsun isterim” diye konuştu.

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Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, "Ben de Antalyaspor şampiyon olsun isterdim ancak takımımız şu an o konumda değil." ifadelerini kullandı. 

"Bütün takım gibi beni de üzdü"

34 yaşındaki golcü futbolcu şöyle konuştu: Son saniyede böyle bir gol yemek bütün takım gibi beni de üzdü. Ama maçın geneline baktığımızda baskılı oynayan, daha çok isteyen taraf bizdik. Maçın başında geriye düştük, ancak ikinci yarıda arka arkaya bulduğumuz gollerle öne geçtik. Maçın son dakikasında o golü yemememiz gerekiyordu.

"Kupada hedeflerimiz var"

Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan maçın ardından attığı tweet ile ilgili de konuşan Podolski, şunları kaydetti: O konuyu taraftarlarımızla aramızda barışarak hallettik. Artık geçmişte kaldığı için bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Antalyaspor'un futbolcusuyum, varımı yoğumu takımım için ortaya koyuyorum. Bugün son saniyede yediğimiz golle 2 puan kaybettik. Çarşamba günü Alanyaspor ile oynayacağımız maça hazırlanmamız gerekiyor. Kupada hedeflerimiz var, çok çalışarak bu maçta yaptığımız hataları yapmak istemiyoruz.

Birisi olması gerekirse Galatasaray olsun isterim.

Galatasaray itirafı

Her maç kazanmak için çıktığını belirten Podolski, şöyle konuştu: Bugün de kazanmak için sahaya çıktım ancak kazanamadık. Önümüzdeki maçlara bakıp daha çok çalışacağız. Ben şu an Antalyaspor'un futbolcusuyum ve takımım için savaşıyorum. Bugün 2 puan kaybettik, onun için üzgünüm. Ben de Antalyaspor şampiyon olsun isterdim ancak takımımız şu an o konumda değil. Birisi olması gerekirse Galatasaray olsun isterim.

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