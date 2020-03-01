Meteoroloji'den son dakika uyarılar! Doğuya kar batıya bahar geliyor
Hava durumu bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan açıklamada merak edilen soru yanıtını buldu. Doğuya kar, batıya bahar geliyor...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bu hafta Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğu ilçeleri yağışlı geçecek.
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Sağanak yağış
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Yağışların; yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadoluda yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Karla karışık yağmur ve kar
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
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Çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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