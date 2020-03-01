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Video paylaşım platformu YouTube 5.8 milyon videoyu yayımdan kaldırdı

Video paylaşım platformu YouTube, Ekim 2019 ile Aralık 2019 arasında 5.8 milyon videoyu yayından kaldırdı.

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Google'ın çatı şirketi Alphabet'in  bünyesinde bulunan YouTube, şeffaflık raporunu açıkladı. 

Söz konusu rapora göre, YouTube  geride bıraktığımız 2019 yılının ekim ve aralık ayları arasında, topluluk kurallarını ihlal eden 5.8 milyon videoyu yayından kaldırıldı. 

2 milyona yakın kanal kapatıldı

Bu zaman diliminde 2 milyona yakın kanal da kapatıldı. Bu kanalların genel olarak spam, dolandırıcılık veya yanlış yönlendiren içeriklere ev sahipliği yaptığı belirtildi. 

Rapora göre, silinen videoların yüzde 52'sini spam, dolandırıcılık ve yanlış yönlendirici videolar oluşturuyor. 

Çocukların güvenliği nedeniyle silinen videoların oranı yüzde 15.8 olarak açıklandı. YouTube, bu videoların yüzde 64.7'sini ise videolar herhangi bir görüntüleme almadan sildi. 

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