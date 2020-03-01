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Pegasus Havayolları'ndan koronavirüs kararı! İtalya ve Irak seferlerini durdurdu

Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle bugünden itibaren İtalya ve Irak'a gerçekleştirilecek tüm uçuşları 16 Mart'a kadar karşılıklı olarak iptal etti.

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Geçtiğimiz Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan yeni tip korona virüs dünyaya yayılmaya devam ediyor. Pegasus Havayolları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda virüs vakalarının hızla arttığı İtalya ve Irak seferlerini durdurdu.

Bugünden itibaren başlayan uçuş iptalleri 16 Mart'a kadar devam edecek.

Pegasus'tan açıklama

Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklama şöyle: Korona virüsü nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda 1-16 Mart 2020 tarihleri arasında İtalya ve Irak'a yapılacak tüm uçuşlar karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Bilet değişiklik veya iade işlemlerini www.flypgs.com, mobil uygulamalar ve 0850 250 67 02 nolu çağrı merkezimizden yapabilirsiniz.

THY'de iptal ettiğini duyurmuştu

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid -19) vakalarındaki artış nedeniyle 1 Mart'ta İtalya'ya planladığı bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, son dönemde, İtalya'da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye düzenlenen uçuşlarda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

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