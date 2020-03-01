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Yunanistan mülteciler için acil toplantı istedi

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için sınır kapılarını açmasının ardından başta Yunanistan olmak üzere AB ülkeleri panikledi. Yunanistan, sığınmacılar konusunun görüşülmesi için AB Dış Politika Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı.

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Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla göçmenler Avrupa’ya geçme umuduyla Edirne'ye akın etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'ya geçen göçmen sayısını ise 76 bin 358 olarak açıkladı.

Yunanistan acil toplantı istedi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin sınırlarını açma ve sığınmacıların yasadışı yollardan Yunanistan’a girme çabalarını engellememe kararına ilişkin AB Dış Politika Konseyi’nin acil olarak toplanmasını istedi.

Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın (AMHA) aktardığına göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Hartum’da bulunan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel’i telefonla arayarak, sığınmacı sorunuyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi ve AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin acil olarak toplanmasını talep etti.

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