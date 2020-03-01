Sputnik'ten 3 kişi "Çalıntı eyalet: Hatay" haberi nedeniyle gözaltına alındı

İdlib'de 34 askerin Esed rejim güçleri tarafından hava saldırısıyla şehit edilmesi sonrası gerilimde zirve yapan Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

"Çalıntı eyalet: Hatay" başlığıyla yayınlanan haber

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Sputnik'in İngilizce versiyonu dün yayınladığı haber Hatay'ın Türkiye tarafından Suriye'den çalındığını ifade eden bir haber yayınladı. Haberin başlığı ise "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" oldu. Türk kullanıcılar bu habere tepki gösterirken dün akşam saatlerinde Sputnik'in Ankara çalışanlarının evinin önünde de protesto gösterisi düzenlendi.