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Erdoğan-Putin zirvesi 5 Mart'ta Moskova'da yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı İdlib zirvesinin tarihi belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart Perşembe günü Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Diplomasi trafiği

Özellikle İdlib'de yükselen tansiyon ve son dönemde yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte 34 Türk askerinin şehit edilmesi sonrasında iki ülke arasındaki diplomasi trafiği hız kazandı.

Edinilen bilgiye göre Moskova tarafı, İdlib konusunda yeni bir harita istiyor.

Heyette kimler var?

Erdoğan'a eşlik edecek heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da yer alacağı öğrenildi.

Bu 3 ismin bir gün önceden Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

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