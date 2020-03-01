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MHP'den teşkilatlarına uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun

MHP'den teşkilatlarına yapılan uyarılarda "Kişisel girişimlerde bulunmak ve inisiyatif almak isteyenlere engel olunmalı" denilerek "Kalabalıkları kargaşaya sevk eden kışkırtmalara karşı tedbirli olun" ifadeleri kullanıldı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP teşkilatları ve mensuplarımız, kalabalıkları kargaşaya sevk eden maksatlı teşebbüslere karşı dikkatli ve müteyakkız olmalı, bu konuda gereken tedbirler titizlikle alınmalıdır.” diye konuştu.

"Genel Merkez'in bilgisi dışında hareket etmeyin"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, açıklamasında şunlara değindi: Heyecan ve acıyla izhar edilen haklı tepkiler, sağduyu kumaşına sarılmalıdır. Genel Merkezin bilgisi dışında kişisel girişimlerde bulunmak ve inisiyatif almak isteyenlere engel olunmalı, bütün teşkilatlarımız Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu birlik ve bütünlük ruhuna yaraşır bir tutum içinde bulunmalıdır.

"Kışkırtmalara karşı da dikkatli olunmalı"

Sosyal medya üzerinden toplumu ümitsizlik ve kaosa sürükleme amacıyla yapılan kara propagandalar ve kışkırtmalara karşı da dikkatli olunmalı, paylaşımların; üzerimize düşen hayati sorumluluğun bilinciyle yapılmasına özen gösterilmelidir. Bu vesileyle; vatanın selameti ve milletimizin bekası uğruna canlarını feda ederek İdlib’de toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabrıcemil diliyoruz.

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