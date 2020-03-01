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Osmaniye şehidini uğurlarken yürek yakan anlar

Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki cenazesinde tören mangasındaki askerler ıslanmasın diye vatandaşların şemsiye tuttuğu fotoğraf, görenleri duygulandırdı.

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İdlib şehidi Uzman Çavuş Batuhan Tank, dün memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Cemalpaşa Mahallesi Şehit Yaşar Tank Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kadirli Asri Mezarlığındaki şehitliğe getirilen Batuhan Tank’ın cenazesi burada toprağa verildi.

Görenlerin içi sızladı

Yağmur altında gerçekleştirilen cenaze töreninde, askerlerin ıslanmaması için cenazeye katılan vatandaşların kendi şemsiyesini askerlere tutma anının fotoğrafı ise görenleri duygulandırdı.

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