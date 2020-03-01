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İdlib'e Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı Savunma Bakanı Akar duyurdu

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra "Bahar Kalkanı Harekâtı'nın başladığını duyurdu. Akar, "İdlib'de harekât başarıyla sürüyor" dedi. 

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"27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir" diyen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı. "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var" diyen Hulusi Akar'ın açıklamasından satır başları şöyle:

1 İHA, 8 helikopter, 103 tank 2 bin 212 Eres askeri imha edildi

- 27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir.

- Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir.

Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok

- Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var.Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir.

- Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır.

Saldırı olursa meşru müdafaa kapsamında cevap veririz

- Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

- Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır

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