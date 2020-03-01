Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, koronavirüs yüzünden kapatıldı

Dünyada hızla yayılan koronavirüs, Irak'ta da görülmeye başlandı. Hakkari Çukurca'dan Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, ölümcül virüs nedeniyle kapatıldı.

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Sadece Irak'tan dönen Türk vatandaşların geçişine izin verileceği belirtilen gümrük kapısında sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlanırken, burada görevli personel de maske taktı.

Dönenler gözlem altına alınacak

Irak'tan gelen Türk vatandaşları, gümrük kapısında kurulma çalışmalarına başlanan sahra hastanesinde bir süre gözetim altında tutulacak.