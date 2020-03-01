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Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, koronavirüs yüzünden kapatıldı

Dünyada hızla yayılan koronavirüs, Irak'ta da görülmeye başlandı. Hakkari Çukurca'dan Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, ölümcül virüs nedeniyle kapatıldı.

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Sadece Irak'tan dönen Türk vatandaşların geçişine izin verileceği belirtilen gümrük kapısında sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlanırken, burada görevli personel de maske taktı.

Dönenler gözlem altına alınacak

Irak'tan gelen Türk vatandaşları, gümrük kapısında kurulma çalışmalarına başlanan sahra hastanesinde bir süre gözetim altında tutulacak.

Habur sınır kapısı da kapatılmıştı

Sağlık Bakanlığı'nca koranavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatılmıştı.

Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.

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