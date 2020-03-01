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İdlib gazisinden helal olsun dedirten sözler! Birliğime katılacağım

İdlib’de rejim güçlerinin hava saldırısı sonrasında yaralanmasının ardından tedavi altına alınan Uzman Onbaşı Müjdat Duranoğlu hastanedeki tedavisinin ardından Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyünde baba evine geldi. Duranoğlu, "Sağlığıma kavuştuktan sonra yeniden birliğime katılacağım. Biz bir ölür bin diriliriz" dedi.

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Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Müjdat Duranoğlu, Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyünde bulunan baba evine geldi.

Duranoğlu, “Türkiye’mizin başına böyle olumsuz bir olay geldi. Sanmasınlar ki Türkiye bölünür. Tek bayrak, tek yürek olmaya devam edeceğiz. Tekrar iyileşip askerliğime devam edeceğim. Suriye’nin rejim askerleri bize uçak ve havan saldırısı ile saldırdı. Yara aldım. Şu an biraz daha iyiyim, iyi de olacağım Allah’ın izni ile ve tek bayrak olmaya devam edeceğiz. O an yaşadıklarım çok farklı bir duyguydu. Perşembe akşamı Hatay Devlet Hastanesinde kaldırdılar beni ve orada ilk müdahalemizi yaptılar. 3 gün hastanede kaldıktan sonra evime taburcu oldum. Hafif yaralarımız var. Onlar da iyileşecek. Tekrar yeniden gideceğim ve görevime devam edeceğim. Biz bir ölür bin diriliriz bayrağımız için” dedi.

Türk halkı kenetlensin

İdlib’de yaralanan Duranoğlu, Türk halkına mesaj göndererek, “Türk halkı birbirimize kenetlenelim. Tek millet olarak tek bilek olarak devletimize sahip çıkalım” diye konuştu. Uzman Onbaşı Müjdat Duranoğlu’nun annesi Güngör Duranoğlu da açıklamasında, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yiğitlerimizin analarına babalarına Allah’ım sabır versin" şeklinde konuştu.

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