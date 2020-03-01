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'Göçmen kaçakçısıyım' diye reklam yaptı gözaltına alındı

Gazetecilere röportaj verip "Cumhurbaşkanımızın açıklamasını duyunca yardıma geldim" deyip 20 yıllık göçmen kaçakçılığı hayatının reklamını yapan kişi gözaltına alındı.

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Edirne'de bir kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K'yi Enez ilçesinde gözaltına aldı. Özcan K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtmıştı

Özcan K. paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı. Videoda 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan K. 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti.

Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim

"Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim" diyen Özcan K. göçmenleri kişi başı 500-600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini anlatmıştı.

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