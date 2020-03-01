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Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

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İdlib'de son dönemde yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte 34 Türk askerinin şehit edilmesi sonrası iki ülke arasındaki diplomasi trafiği hız kazandı.

İdlib zirvesi öncesi değerlendirme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı buluşma öncesi konuların değerlendirildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Moskova tarafı, İdlib konusunda yeni bir harita istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart Perşembe günü Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

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