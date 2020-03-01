Rafael Nadal kariyerindeki 85'inci şampiyonluğa ulaştı

İspanyol raket Rafael Nadal, Meksika Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Taylor Fritz'i 2-0 yenerek 85’inci tekler şampiyonluğuna ulaşmış oldu.Abone ol
Meksika'nın Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile klasmanın 35. basamağındaki ABD'li Taylor Fritz karşılaştı.
3. kez kazandı
Sahadan 1 saat 14 dakika sonunda 2-0 (6-3, 6-2) galip ayrılan Nadal, Meksika Açık'ı 2005 ve 2013'ten sonra 3. kez kazandı.
33 yaşındaki İspanyol raket, bu sezon ilk, kariyerindeki 85. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
4. sırada yer alıyor!
Nadal, Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) ve Ivan Lendl'ın (94) ardından 'açık dönemde en fazla tekler turnuvası kazanan erkek tenisçiler' listesinin 4. sırasında yer alıyor.
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