Denizlispor'un yıldızı Mustafa Yumlu'dan bomba paylaşım: Kefenimi giydim, bekliyorum

Denizlispor'un yıldızı Mustafa Yumlu, Twitter'dan "Ben bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum." paylaşımı yaptı.

Abone ol

Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Denizlispor'da Mustafa Yumlu, maç sonrası duygusal açıklamalar yaptı.

"Kefenimi giydim, bekliyorum"

İdlib'de şehit olan askerlerimizi anarak sözlerine başlayan genç oyuncu Mustafa Yumlu, şu ifadeleri kullandı:

Ben bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz.

Mustafa Yumlu'nun bu sözleri sosyal medyada yoğun paylaşım aldı.