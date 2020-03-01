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Denizlispor'un yıldızı Mustafa Yumlu'dan bomba paylaşım: Kefenimi giydim, bekliyorum

Denizlispor'un yıldızı Mustafa Yumlu, Twitter'dan "Ben bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum." paylaşımı yaptı.

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Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Denizlispor'da Mustafa Yumlu, maç sonrası duygusal açıklamalar yaptı.

"Kefenimi giydim, bekliyorum"

İdlib'de şehit olan askerlerimizi anarak sözlerine başlayan genç oyuncu Mustafa Yumlu, şu ifadeleri kullandı:

Ben bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz.

Mustafa Yumlu'nun bu sözleri sosyal medyada yoğun paylaşım aldı.

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