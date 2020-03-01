Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe de gözaltına alındı

Yayınladığı skandal haber sonrası 3 çalışanı gözaltına alınan Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe de gözaltına alındı.

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Rusya merkezli yayın yapan Sputnik haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gelen son dakika haberine göre Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe de gözaltına alındı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Ankara’da Sputnik Türkiye çalışanlarının evlerine saldırı düzenlenmesi olayını kınayarak, üç gazetecinin gözaltına alınmasından dolayı endişe duyduğunu ifade etti.

"Endişe duyuyorum"

Twitter’dan açıklama yapan Desir, şu ifadelere yer verdi: Dün gece Ankara’da 3 Sputnik Türkiye çalışanı gazetecinin evlerinin önünde gerçekleştirilen saldırı girişimini ve tehditleri kınıyorum. Ayrıca gazetecilerin bir makale nedeniyle gözaltına alındığının belirtilmesine ilişkin de endişe duyuyorum.