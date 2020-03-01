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Darbeci Hafter heyetinden Esed rejimine üst düzey ziyaret

LİBYA'daki darbeci Halife Hafter'in oluşturduğu Geçici Hükümet'ten üst düzey bir heyet, Suriye'ye giderek Esed rejimi yetkilileriyle görüştü.

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Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonun değerlendirileceği ziyarette "Türkiye'nin operasyonları" meselesinin de görüşüleceği belirtildi.

Üst düzey ziyaret

Libya Bingazi merkezli Marsad internet gazetesinin aktardığına göre önceki akşam başkent Şam'a giden üst düzey heyette darbeci Hafter'in oluşturduğu Geçici Hükümet'tin Başbakan Yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Savunma Bakanı Yunus Ferhan ve İstihbarat Şefi Mustafa el-Mukaran yer aldı.

Libya heyetini, Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat karşıladı.

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