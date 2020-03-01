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Papa koronavirüse yakalandı iddiası! Vatikan'dan açıklama

Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Papa Francis'in koronavirüse yakalandığına ilişkin haberler sonrası açıklama yapan Vatikan, Papa'nın hafif bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti.

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Geçtiğimiz günlerde Papa'nın burnunu silerken çekilen fotoğraflarının ardından "Papa'da koronavirüs şüphesi" haberleri çıkmıştı.

Haberlerin "Papa koronavirüse yakalandı" şeklinde artması sonrası açıklama yapan Vatikan, Papa Francis'in hafif bir rahatsızlık geçirdiğini açıkladı.

Vatikan Basın Sözcüsü'nden açıklama

Papa'nın koronavirüs geçirdiğine yönelik haberlerin artmasının ardından Vatikan bir açıklama yaptı. Papa'nın İtalya'da patlak veren koronavirüse yakalanmış olabileceği iddialarını Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni reddetti. Papa'nın hafif bir rahatsızlık geçirdiğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz perşembe günü Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yöneteceği ayin programını iptal etti. Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla yayıldığı ve ölü sayısının sürekli arttığı İtalya'ya komşu Vatikan'ın Devlet Başkanı Papa'nın rahatsızlık geçirmesi dikkati çekti.

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