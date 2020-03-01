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Esed'in iki savaş uçağını düşürdük SİHA'mızı vuran savunma sistemini imha ettik

Milli Savunma Bakanlığı, son dakika açıklamasında SİHA'mızı vuran Esed rejimine ait hava savunma sisteminin tahrip edildiğini, uçaklarımıza taarruz eden 2 rejim savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de bir SİHA’mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir" denildi. Açıklamanın devamında ise "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." bilgisi paylaşıldı.

SİHA'mızı vuran savunma sistemi de imha edildi

Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Esed doğruladı: 2 uçağımız vuruldu, pilotlar atladı

Suriye rejiminin resmi haber Ajansı SANA, "İki uçağımız vuruldu. Pilotlar paraşütle atladı. Pilotları ambulanslarla aldık.” bilgisini paylaştı.

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