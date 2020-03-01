Galatasaray Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, hakimi olduğu karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Galatasaray böylece ligde üst üste 8. galibiyetini almayı başardı. Aslan, bu galibiyetle 48 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Gençlerbirliği ise 27 puanla 11. sırada kaldı.

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Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Ryan Donk ve Radamel Falcao'nun (2) golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 8. galibiyetini aldı.

Galatasaray, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Başkent ekibi karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 48'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, ligin zirvesindeki Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile puanını eşitledi.

Falcao son 6 maçında 7 gol attı Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, ligde forma giydiği son 6 maçta 7 kez ağları havalandırdı. Falcao, bu sürede Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ne ikişer, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'ye de birer gol attı. Yıldız futbolcu, ligdeki gol sayısını ise 8'e çıkardı. Müsabakada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Ryan Donk ise bu sezon ligde gol sayısını 3 yaptı.

Andone 113 gün sonra sahada

Galatasaray'da Rumen futbolcu Florin Andone, yaşadığı sakatlığın ardından 113 gün aradan sonra maça çıktı.

Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım 2019'da deplasmanda Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanan Rumen futbolcu, 12 hafta aradan sonra formasına kavuştu.

Andone, karşılaşmada 79. dakikada Falcao'nun yerine oyuna dahil oldu.

Taraftardan Hamzaoğlu'na sevgi gösterisi Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde Gençlerbirliği'ni çalıştıran eski teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımda 2014-2015 sezonunda üç kupa kazanan Hamzaoğlu lehine tezahürat yaptı. Tecrübeli teknik adam da el sallayarak, taraftarı selamladı.

Maçtan önemli dakikalar

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağdan ortasında Flavio'nun altıpas gerisinde tek vuruşunda top az farkla yandan kornere gitti. Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde yükselen Donk, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

28. dakikada Seri'nin soldan kullandığı faulde Falcao'nun altıpas gerisinde uygun durumda kafayla vurduğu top kaleci Nordfeldt'ta kaldı.

34. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin pasıyla sağdan savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Mariano, bekletmeden pasını altıpas gerisine hareketlenen Falcao'ya aktardı. Kolombiyalı futbolcu, yerden gelen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Müsabakanın devre arasına Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

53. dakikada Flavio, uzak mesafeden kullandığı faulde meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Muslera, sağına gelen ve köşeye giden topu uzanarak son anda kornere çeldi.

54. dakikada Taylan Antalyalı'nın baskı yaptığı Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt'in kısa düşen vuruşunda yay içinde topu alan Falcao, ceza sahasına girer girmez şutunu attı ancak savunmadaki Flavio meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

62. dakikada Mariano'nun pasıyla ceza sahasının sağında buluşan Feghouli, pasını yerden altıpasa gönderdi. Buraya hareketlenen Falcao, meşin yuvarlağa dokunamayınca takımı adına önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

69. dakikada ev sahibi ekip 3-0'lık üstünlük kurdu. Onyekuru'nun soldan pasında ceza sahası yayının solunda topla buluşan Feghouli, rakibini çalımlamak isterken Flavio'ya çarpan meşin yuvarlak altıpas gerisine hareketlenen Falcao'nun önünde kaldı. Kolombiyalı oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

80. dakikada sarı-kırmızılılar oyuna yaklaşık 15 saniye önce giren Andone ile gole çok yaklaştı. Sağdan atılan uzun pasa hareketlenen Onyekuru, ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncu, pasını yerden kale önüne koşu yakan Andone'ye aktardı. Rumen futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 3-0 kazandı.

Galatasaray: 3 - 0 :Gençlerbirliği

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram (Dk. 74 Emre Akbaba), Feghouli (Dk. 84 Sekidika), Taylan Antalyalı, Onyekuru, Falcao (Dk. 79 Andone)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias (Dk. 64 Nadir Çiftçi), Berat Özdemir (Dk. 64 Diallo), Sessegnon, Sio (Dk. 83 Rahmetullah Berişbek)

Goller: Dk. 3 Donk, Dk. 34 ve 69 Falcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Pehlivan, Dk. 30 Baiano, Dk. 37 Sio, Dk. 58 Candeias (Gençlerbirliği), Dk. 37 Donk (Galatasaray)