HABER /  DÜNYA

SİHA'lar Suriye'de destan yazıyor!

Türkiye'ye ait SİHA'lar rejime ait Hava Savunma Sistemi ile iki adem savaş uçağını imha etti. Milli Savunma Bakanlığı, haberi doğrularken Anadolu Ajansı, SİHA'ların operasyonu sırasında Suriye rejimi telsizcilerinin panik anlarına ait konuşmaları yayınladı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı rejime ait iki adet SU-24 tipi uçakla birlikte bir de Hava Savunma Sistemi'nin SİHA'larla imha edildiğini doğruladı. Bu arada SİHA'ların operasyon anlarında pilotlara ulaşmak isteyen rejim telsizcisi, uçağın vurulduğunu anonsla duyurdu.

AA’nın ulaştığı telsiz konuşması kayıtlarına göre, ilk olarak rejimin kontrol kulesi görevlisi, düştüğü yönünde bilgiler olan uçaklarla bağlantı kurmak için art arda anonslar yaptı.

Zehebi, Fıddı ve Riyah kodlarıyla seslenerek 3 uçağın havada olduğunu zanneden rejim görevlisinin anonslarının arasına muhaliflere ait uçak gözlemevinin telsizcisi girdi.

Muhalif telsizci, "Vuruldu. Vuruldu. Vuruldu." anonsu yaptı.

Rejim temsilcisi ise aldığı "kötü haber"e rağmen uçakları kod adlarıyla anonsa devam ederek pilotlara ulaşmaya çalıştı ancak pilotlardan dönüş gelmemesi ve uçakların düştüğünün anlaşılması üzerine muhalif telsizci, "Arkadaşlar, Riyah büyük ihtimalle düştü. (Kule) Riyah diyor dönüş yapmıyor. SU24 cevap vermiyor. Cebel Zaviye'deki arkadaşlar" anonsu geçmeye başladı. Bu konuşmaların ardından rejim kulesinin anonsları kesildi.

Uçak gözlemevi kayıtlarına göre rejim uçakları Humus ilinde bulunan Sin ve T4 askeri havaalanlarından kalkmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Esed rejimine ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çaykur Rizespor teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaştı
İdlib'de 9 köy rejim güçlerinden geri alındı
Ukrayna'dan Bahar Kalkanı desteği: TSK saflarında savaşmak istiyoruz
Esed'in iki savaş uçağını düşürdük SİHA'mızı vuran savunma sistemini imha ettik
Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe de gözaltına alındı
Darbeci Hafter heyetinden Esed rejimine üst düzey ziyaret
ÖNCEKİ HABERLER
SİHA ne demek SİHA açılımı ve özellikleri neler
Terim ile Hamzaoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı
Papa koronavirüse yakalandı iddiası! Vatikan'dan açıklama
Corona virüsü sebebiyle Amazon bir milyon ürünü kaldırdı
Marmaray'da yeni düzenleme! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı
EFT ücretleri 2020 bankaların EFT ücreti kaç para oldu?
Yorumlar