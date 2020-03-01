Çaykur Rizespor teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaştı

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, yeni hocasını buldu. Karadeniz ekibi son olarak Trabzonspor'da görev alan Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı.

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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsmail Kartal'ın görevi bırakmasının ardından İstanbul'da Ünal Karaman ile bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Karaman ile prensipte anlaştıklarını ifade eden Kartal, detayların ardından bir aksilik çıkmaması halinde deneyimli teknik adamla Rize'de sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.