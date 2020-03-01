Galatasaray İdlib şehitleri unutmadı
Galatasaray'ın Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta, İdlib'de şehit olan askerlerimiz unutulmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular maç öncesi ısınmalara sırt bölümünde 'Mehmet' yazan siyah tişörtlerle çıktı. Öte yandan İdlib'de şehit olan askerlerin isimleri anons edildi ve taraftarlar bu anonslara, "Burada" diyerek karşılık verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar İdlib şehitlerinin anısına maçın başlangıcından itibaren 3 dakika boyunca sessiz kaldı.
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta rejim güçlerinin düzenlediği saldırılar sonucunda İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimiz unutulmadı.
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Galatasaray Kulübü, tribünlerde bulunan her bir koltuğa Türk bayrağı bıraktı.
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Sarı-kırmızılı futbolcular maç öncesi ısınmalara sırt bölümünde 'Mehmet' yazan siyah tişörtlerle çıktı.
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Öte yandan Galatasaraylı futbolcular asker selamı vererek İdlib şehitlerini andılar.
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