Koronavirüs durdurulamıyor! Dünya alarmda
İngiltere'de koronovirüs vakalarındaki artış maske kullanımını artırdı. İran'da metro kullanımında yüzde 70 azalma olurken İtalya'da ölü sayısı 34'e yükseldi.
Dünyada koronovirüs vakalarındaki artış sürüyor. İngiltere ve İtalya'da görülen virüs Bahreyn, Irak ve İran'da da kendisini gösterdi. İran'da metro kullanımı yüzde 70 azalırken, Lübnan ve Katar'da da virüsten etkilenenlerin sayısı hızla artıyor.
İtalya'da 21 Şubat Cuma patlak veren koronavirüs vakaları, hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, hastalığın bulaştığı kişi sayısının bin 577'ye ulaştığını, ölü sayısının da düne göre 5 artarak 34’e yükseldiğini açıkladı.
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 47'ye yükseldi. Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede beşi Bahreyn, biri Suudi Arabistan vatandaşı olmak üzere altı kişide daha virüs tespit edildiği ve salgına yakalananların sayısının 47'ye ulaştığı belirtildi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran’dan kısa bir süre önce dönen altı kişide Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, bunlardan ikisinin başkent Bağdat, diğer dördünün Süleymaniye vilayetinden olduğu belirtildi.