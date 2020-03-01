Koronavirüs durdurulamıyor! Dünya alarmda

Bahreyn'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 47'ye yükseldi. Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede beşi Bahreyn, biri Suudi Arabistan vatandaşı olmak üzere altı kişide daha virüs tespit edildiği ve salgına yakalananların sayısının 47'ye ulaştığı belirtildi.