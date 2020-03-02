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Darbeci Hafter ve Esed rejimi anlaştı! 46 protokol imzaladı

LİBYA'daki darbeci Hafter ve Esad rejimi arasında karşılıklı konsolosluk açılmasını da içeren 46 protokol imzalandı. Protokollerin, iki ülke topraklarının egemenliği ve "başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelerin operasyonları konusunda koordinasyon ve iş birliğini de içerdiği" belirtildi.

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Halife Hafter tarafından oluşturulan geçici hükümet ve Suriye Beşşar Esed rejimi karşılıklı diplomatik misyon binalarını belirleme ve konsolosluk açma konusunda protokol imzaladı.

46 protokol imzalandı

Bingazi merkezli 218 TV'nin haberine göre, rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim ile Şam'da temaslarda bulunan Hafter hükümeti heyeti arasında bugün yapılan görüşmede, karşılıklı konsolosluk açılmasını da içeren 46 protokol imzalandı.

Koordinasyon ve işbirliği

Protokollerin, iki ülke topraklarının egemenliği ve "Başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelerin operasyonları konusunda koordinasyon ve iş birliğini de içerdiği" kaydedildi.

Ne olmuştu?

Hafter'in sözde hükümetinden başbakan yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, dışişleri ve uluslararası yardımlaşma bakanı Abdulhadi el-Huveyc, savunma bakanı Yunus Ferhan ve istihbarat şefi Mustafa el-Mukaran'dan oluşan heyetin dün akşam Şam'a gittiği belirtilmişti. Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonunun değerlendirileceği ziyarette "Türkiye'nin operasyonları" meselesinin de görüşüleceği bildirilmişti.

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