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Esed'in iki uçağı düşürüldü! Rusya'dan tehdit gibi hava sahası açıklaması

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejim güçlerine ait uçakların düşürülmesi sonrası Rusya Savunma Bakanlığı, "Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz." açıklaması yaptı.

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Esed rejiminin İdlib hava sahasını Türkiye'ye kapattığı belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemeyiz" denildi.

SU-24 tipi iki uçak düşürüldü

Rusya destekli Esed rejiminin hava ve kara saldırıları sonucu İdlib bölgesinde 34 askerimizin şehit olmasının ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı. Harekat kapsamında çok sayıda hedef imha edilirken, yüzlerce rejim askeri etkisiz hale getirildi. Harekatta, rejim güçlerine ait uçaklarda hedef alındı. Gün içerisinde rejime ait SU-24 tipi iki uçak düşürüldü. Bu durumdan rahatsız olan Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

"Türkiye'nin hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz"

Esad rejiminin Türk askerine düzenlediği saldırının ardından Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı rejim güçlerine büyük zararlar verirken, bugün rejime ait uçakların düşürülmesiyle Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki Rus kuvvetlerinin komutanlarından General Oleg Zhuravlev, Esed rejiminin İdlib hava sahasını Türkiye'ye kapattığını duyurarak, "Bu şartlar altında bölgede görev yapan Rusya Kuvvetler Grubu, Suriye semalarında Türkiye'nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemez" ifadeleri kullanıldı.

"Erdoğan-Putin zirvesi zor geçecek"

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya dışındaki tüm ülkelerin askerlerinin Suriye'de uluslararası hukuka aykırı olarak bulunduğunu söyledi. Peskov, Erdoğan-Putin arasında gerçekleşecek görüşmenin zor bir görüşme olacağını, ancak ikilinin İdlib'deki durumun istikrara kavuşturulmasına odaklandıklarını teyit ettiğini ifade etti.

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