Adil Gür İdlib anketiyle bomba gibi düştü! Şehit verilmesinden kim sorumlu

Türkiye Bahar Pınarı Harekatı'na hız verdiği günlerde Adil Gül Araştırma, İdlib operasyonlarıyla ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 29 Şubat ile 1 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye’nin 7 Coğrafi bölgesinde 28 şehirde bin 104’ü kadın 2 bin 225 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Katılımcıların yüzde 63'ü "Türkiye’nin bekasını tehdit eden Suriye’den gelen dış tehdidi engellemek" için İdlib'te bulunduğunu söylerken, 34 askerimizi İdlib'te şehit edilmesinin sorumlusu olarak Rusya'yı görenlerin oranı yüzde 71.5, Türkiye İdlib'te kalıp operasyona devam etmeli diyenlerin oranı ise 65.2 oldu.