Adil Gür İdlib anketiyle bomba gibi düştü! Şehit verilmesinden kim sorumlu
İDLİB'de verilen şehitler sonrasında Adil Gür’ün sahibi olduğu A&G Araştırma, gündeme bomba gibi düşen bir anket yaptı.
Türkiye Bahar Pınarı Harekatı'na hız verdiği günlerde Adil Gül Araştırma, İdlib operasyonlarıyla ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 29 Şubat ile 1 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye’nin 7 Coğrafi bölgesinde 28 şehirde bin 104’ü kadın 2 bin 225 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Katılımcıların yüzde 63'ü "Türkiye’nin bekasını tehdit eden Suriye’den gelen dış tehdidi engellemek" için İdlib'te bulunduğunu söylerken, 34 askerimizi İdlib'te şehit edilmesinin sorumlusu olarak Rusya'yı görenlerin oranı yüzde 71.5, Türkiye İdlib'te kalıp operasyona devam etmeli diyenlerin oranı ise 65.2 oldu.
Size göre Türkiye'nin Suriye'de -İdlib'te bulunmasının nedenleri şunlardan hangileridir?
- Türkiye’nin bekasını tehdit eden Suriye’den gelen dış tehdidi engellemek: Yüzde 63
- Türkiye’nin üniter yapısını–birliğini tehdit eden PKK/PYD terör devleti yapılanmasını: Yüzde 60.1 … Suriye’nin birliğini sağlamak: Yüzde 30.6
- Kürtlere yönelik bir harekattır: Yüzde 12.0
- Suriye’den toprak koparmak: Yüzde 10.6
Seçmenlerin siyasi tercihlerine göre Suriye'nin kuzeyine neden gidildiğine dair düşünceleri neler?
- AK Partililerin yüzde 77.1'i, CHP'lilerin yüzde 65.8'i, MHP'lilerin yüzde 72'si, İyi Partililerin 62.8'i, HDP'lilerin yüzde 21'i İdlib operasyonunun "dış tehdidi engellemek" için yapıldığına inanıyor.
-AK Partililerin yüzde 69.6'sı, CHP'lilerin yüzde 60.6'sı, MHP'lilerin yüzde 75.9'u, İyi Partililerin 65.9'i, HDP'lilerin yüzde 15.2'si "PKK Terör devletini engellemek" için gidildiğini düşünüyor
İdlib'te 34 askerimizi kim şehit etti, suçlusu kim?
Askerlerimizi İdlib'te şehit olmasının sorumlusu olarak ankete katılanların yüzde 71.5'i Rusya'yı görüyor. Yüzde 14.8'i ise şehitlerin sorumlusu olarak Esed rejimini görüyor.