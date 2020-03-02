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İzmir Konak'ta iki katlı evde yangın! Feci şekilde can verdi!

İzmir'in Konak ilçesi 3449 Sokak'ta iki katlı evde çıkan yangında Fahri Güleryüz feci şekilde can verdi.

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Alınan bilgiye göre, 3449 Sokak'ta iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, ikamette bulunan Fahri Güleryüz'ün (59) hayatını kaybettiğini belirledi. Güleryüz'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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