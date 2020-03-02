Bahar Kalkanı Harekatı'nın başına getirilen Korgeneral Sinan Yayla kimdir

Türkiye Suriye'ye Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Suriye'ye Bahar Kalkanı Harekatı'nın başına ise 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla getirildi. Yayla, son Yaş kararı ile de 2. Ordu Komutanlığına atandı. İşte Bahar Kalkanı Harekat komutanı Sinan Yayla'yla ilgili merak edilenler...

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Esad rejimine karşı İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı için 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla görevlendirildi. Rusya destekli Esad rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu İdlib kentinde 34 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye harekete geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eli kanlı rejime karşı yürütülen harekatın adını ve son durumu açıkladı.Bakan Akar, Türk askerinin şehit olmasının ardından başlatılan operasyonun Bahar Kalkanı Harekatı olduğunu duyurdu.

Harekat için Korgeneral Sinan Yayla görevlendirildi

Türkiye'nin Esad rejimi unsurlarına karşı başlattığı harekatı 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla yönetiyor.

Sinan Yayla kimdir?

57 yaşındaki Sinan Yayla, 1962 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya geldi.

Tümamiralliğe terfi

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevinde bulunan Tuğgeneral Sinan Yayla, 30 Ağustos 2014 tarihindeki YAŞ kararıyla Tuğgenerallikten, Tümgeneralliğe terfi ettirildi. 09 Ağustos 2016 tarihinde Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı görevine atandı.

Kolordu Komutanı olarak atandı

Tümgeneral rütbesinde olmasına rağmen, 30 Ağustos 2017 YAŞ kararıyla, kadrosu "korgeneral" olan Diyarbakır merkezde bulunan 7.Kolordu Komutanlığı'na Kolordu Komutanı olarak atandı.

2. ordu komutanlığı

02 Ağustos 2018 tarihinde yapılan YAŞ toplantısında alınan karar gereğince, 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere korgeneralliğe terfi ettirilen Yayla, son Yaş kararı ile de 2. Ordu Komutanlığına atandı.

İki ay önce annesini kaybetti

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla yaklaşın iki ay önce annesini kaybetti.