Niko Kovac'tan Fenerbahçe'ye şartlı evet

Fenerbahçe’de Ersun Yanal'ın yerine düşünülen Niko Kovac, “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.” dedi.

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Teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayıran Sarı-Lacivertli Yönetim, gelecek yıl yabancı bir teknik adama takımı emanet etmeyi planlıyor. Bu konuda çalışmalara şimdiden başlandı. Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Daum, yönetime Niko Kovac ismini önermişti. Listenin ilk sırasında Kovac yer alıyor. Başarılı çalıştırıcı, aracılarla yapılan görüşmelerde Fenerbahçe ile ilgili önemli tespitlerde bulundu.

“Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesi belirlenmeli''

Akşam'da yer alan habere göre; Niko Kovac, yaptığı değerlendirmede Fenerbahçe ile ilgili şu konulara dikkat çekti: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesi belirlenmeli. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle bir başlangıç yapılmaz. Sezon içinde bunun büyük sıkıntısı yaşanır. Fenerbahçe’nin bir hedefe ulaşması için sağ, sol bek, orta sahaya 6 numara ve forvet takviyesi mutlaka yapılmalı. Benim teknik kadromda mutlaka Almanca bilen 1 Türk yardımcı antrenör olması gerekiyor.”

Birçok hoca önerildi

Menajerler de Fenerbahçe’ye Alman hocaları önermeye başladı. Son olarak Hertha Berlin’de görev yapan Jürgen Klinsman, Lothar Matthaus ve Beşiktaş’ın eski oyuncusu Stefan Kuntz isimleri önerildi.

Yerlilerde 3 isim var

Stefan Kuntz şu anda Almanya U21 takımını çalıştırıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim Niko Kovac isminden bir sonuç alamazsa alternatiflerle görüşmeler yapacak. Türk teknik adam olarak ise Engin Fırat, Tayfun Korkut ve Erol Bulut isimleri yönetimin ajandasında yer alıyor.