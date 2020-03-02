Ersun Yanal'da laf var icraat yok! Kendi sonunu kendi hazırladı

Fenerbahçe'deki ikinci dönemine Aralık 2018'de başlayan teknik direktör Ersun Yanal, yaklaşık 1 sene 3 ay sonra görevinden ayrıldı.

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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir." denildi.

Ersun Yanal, Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında bu sezon Fenerbahçe ile son maçına çıkacak.

Laf var icraat yok

Fenerbahçe'deki görevine başladığı günden bu yana sarı-lacivertli camianın büyüklüğünden bahseden 'Şampiyon Fenerbahçe olacak, değerleri sıralamayı belirsin' sözlerinin yanı sıra kötü kadro mühendisliği ve yanlış oyuncu tercihleri Ersun Yanal'ın sonunu hazırlayan detaylar oldu.

Rakamlar ne diyor?

Fenerbahçe'de ikinci döneminin sonuna gelen Ersun Yanal, bu süreç içinde Sarı-Lacivertli ekibin başında 53 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 27 galibiyet elde eden Ersun Yanal; 13 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. OPTA verilerine göre ise Ersun Yanal, Fenerbahçe'yle ilk döneminde 2.18 puan ortalaması yakalarken, ikinci döneminde 1.65 puan ortalamasında kaldı.

Ersun Yanal, Fenerbahçe'de yaşadığı şampiyonluktan sonra gelen 6 teknik adam arasında 1.76 puan ortalaması ile 4. sırada yer aldı.



20 yıl 3 ay sonra Galatasaray'a yenildi

Ersun Yanal, Fenerbahçe taraftarının önüne bu sezon son kez Galatasaray karşısında çıkmış, derbiyi 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de 20 yıl 3 ay sonra galip gelmişti. 56 yaşındaki teknik adam, Galatasaray ile oynanan derbinin 67. dakikasında kırmızı kart görerek maçın kalanını tribünden takip etmişti.

Ali Koç'un 3.hocası olmuştu

Haziran 2018'de Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık seçimini kazanan Ali Koç, 2018-19 sezonuna Phillip Cocu ile başlamış, Hollandalı teknik adamla yolların ayrılmasından sonra Cocu'nun vatandaşı Erwin Koeman ile devam kararı almıştı. Fenerbahçe'deki ikinci dönemine 2018-19 sezonunun 16. haftasında oynanan BB Erzurumspor maçı ile başlayan Yanal, Ali Koç'un futbol takımında çalıştığı üçüncü teknik adam olmuştu.

Ligi 6.sırada tamamlamıştı

Yanal, 2018-19 sezonunda 17. sırada aldığı Fenerbahçe ile ligi 6. basamakta tamamlamayı başarmıştı. Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'deki ilk döneminde ligde şampiyonluk yaşamıştı.