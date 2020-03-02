Avrupalı siyaset bilimciden Selçuk Bayraktar'a: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam

Suriye'nin sınırımıza yakın kenti İdlib'te 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında TSK'ya ait SİHA'lar, rejime ait hedefleri tek tek imha etti. Rejim unsurları SİHA'lar nedeniyle kafalarını kaldıramıyor. Bu başarı karşısında SİHA'lara olan hayranlığını gizleyemeyen Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes, Selçuk Bayraktar için "Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam" dedi.

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34 şehit verdiğimiz hain saldırının ardından TSK, İdlib'te Esad rejimine karşı Bahar Kalkanı Harekatını başlattı. TSK, harekatta dünya harp literatürüne ilk kez giren bir taktik uyguladı. Sürü Silahlı İnsansız Hava Araçları ile Esad'ın 600'den fazla hedefi imha edildi. Binlerce rejim askeri öldürüldü. Baykar'ın üretimini üstlendiği İHA ve SİHA'ların rejime ait hedefleri nokta atışıyla imha etmesi Türkiye'nin bu alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Baykar'ın bu başarısı Avrupa'dan da ses getirdi.

Selçuk Bayraktar'a övgü: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam

Portekizli siyaset bilimci ve Hudson Enstitüsü Araştırmacısı Bruno Maçaes, Türkiye'nin Suriye'deki büyük askeri başarısından övgüyle söz etti. Türkiye'nin gücüne güç katan ve havada büyük üstünlük kuran SİHA'lara hayranlığını gizleyemeyen Bruno Maçaes, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar için ''Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam'' değerlendirmesini yaptı.

"İHA'lar dekteklenirse Türkiye, dünyada bir numara olabilir''

Öte yandan, Suriye'de Esed Rejimi'ne karşı SİHA'lar kullanılarak elde edilen başarıların ardından sosyal medyada, SİHA'ları üreten Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'yi bu alanda bir numara yapmak istediği anların videosu paylaşıldı.

O dönem İHA üretiminde daha yolun başında bir genç olan Bayraktar'ın yanında bulunan askeri ve sivil yetkililere "Türkiye 5 sene içerisinde İHA'lar desteklenirse dünyada bir numara olabilir. Çünkü dünyada da bu projeleri benim gibi arkadaşlar yapıyor. Bu teknolojiyi yakalamak Türkiye için büyük bir fırsat" sözleriyle projenin öneminden bahsettiği görülüyor.