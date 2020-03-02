HABER /  GÜNCEL

Koronavirüs atmosferi temizledi! Herkesi şaşırtan grafik

ÇİN 'den dünyaya yayılan ve onlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. NASA koronavirüsün atmosferi temizlediğini ortaya çıkaran bir grafik yayınladı.

Abone ol

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), koronavirüs epidemisinin Çin’de hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olduğunu belirtti. NASA, havadaki azot dioksit (NO2) gazının azaldığını gösteren grafikleri yayınladı. Azot dioksit gazı arabalar, elektrik santraller ve fabrikalar tarafından havaya salınıyor. NASA bilim insanlarının anlattığına göre hava önce, koronavirüsün çıktığı Vuhan şehri ve etrafında temizlendi. Bu eğilimin Şubat sonunda tüm ülkeye yayıldığı ifade edildi.

Çin’de milyonlarca insanın karantinaya alındığını kaydeden NASA, bunun insan ırkının tarihinde en büyük eylem olduğunu belirtti.

Böylesi keskin bir düşüş yaşandığına ilk kez tanık oldum

NASA’nın Goddard Uzay Uçuşları Merkezi’nde (Goddard Space Flight Center) çalışan hava kalitesi araştırmacısı Fei Liu, “Belirli bir olayın ardından geniş bir alanda azot dioksit seviyesinde böylesi keskin bir düşüş yaşandığına ilk kez tanık oldum” diye konuştu.

Daha önce Çin’de, 2008 krizi ve Pekin’deki Yaz Olimpiyatları sırasında hava kirliliğinde önemli düşüş kaydedilmişti. Ancak bu düşüş sadece Pekin için geçerliydi, Olimpiyat oyunları biter bitmez hava kirliliği oranı tekrar yükselmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Avrupalı siyaset bilimciden Selçuk Bayraktar'a: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam
Bahar Kalkanı Harekatı'nın başına getirilen Korgeneral Sinan Yayla kimdir
Ersun Yanal'ın yerine ilk adaylar! Jorge Jesus TT oldu
Dolar en sert haftalık kayıpları kaydetti! 2 Mart Pazartesi dolar ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran AK Partili kim neden kızdı?
ABD Savunma Bakanı Esper'in paylaşımında 'Türk general' detayı
ÖNCEKİ HABERLER
SU-24 uçağı özellikleri neler Rusya'nın savaş uçakları
Ersun Yanal'da laf var icraat yok! Kendi sonunu kendi hazırladı
İletişim Başkanlığı'ndan CHP'ye cevap 'ya cahillik ya kötü niyet'
İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin
Yeşilay Haftası nedir 2020 Yeşilay Haftası önemi ve anlamı
Okullar ne zaman tatil oluyor 2020 ara tatil tarihleri
Yorumlar