Çaykur Rizespor Ünal Karaman'la anlaştı

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaşmaya vardı.

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Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi. Kartal, İsmail Kartal'ın görevi bırakmasının ardından İstanbul'da Ünal Karaman ile bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Sözleşme imlzanacak

Karaman ile prensipte anlaştıklarını ifade eden Kartal, detayların ardından bir aksilik çıkmaması halinde deneyimli teknik adamla Rize'de sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.