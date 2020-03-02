15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza için rapor tutan kişilere bir başka araç çarptı

ÜMRANİYE, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde kaza yapan iki araç sahibinin olayla ilgili rapor tuttuğu sırada, bir başka araç rapor tutan iki kişiye ve otomobillere çarptı. Olayda bir kişi araç içerisinde sıkıştı, 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Abone ol

Ümraniye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda hasarlı kaza yapan araçların rapor tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil, önce fotoğraflama yapan şoföre daha sonra 2 araca çarptı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye hastaneye sevkedildi.

Kaza saat 23.00 sıralarında Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği 34 CCB 146 plakalı otomobil, önce bariyerlere çarptı ardından farklı bir araca çarparak durabildi. Araç sürücüleri kaza raporu ve fotoğraflama yaptıkları esnada aynı yönde ilerleyen 34 BU 5193 plakalı araç sürücüsü hızını alamayarak önce fotoğraflama yapan sürücüye ardından 2 farklı otomobile çarptı. Araçta sıkışan sürücü etraftaki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken, Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan bir sürücü, “Önce bariyerlere çarptı durdu. Sonra ben de sinyal verdim sola doğru geçecektim. Sonra öbür araç hızlıca geldi bize vurdu, yaralı bir kişi hastaneye kaldırıldı" diyerek olayı anlattı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.