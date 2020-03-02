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CNN Türk ne kadar izleniyor? Ahmet Hakan açıkladı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'yoğun istek üzerine' CNN Türk'ün izlenme oranlarını paylaştı.

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"Biz iktidara geldiğimizde şehitler olmayacak’ vaadi aslında çok güzel bir vaat" başlığıyla yayımlanan yazısında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kendisine 'büyük bir merakla' CNN Türk'ün reytinginin sorulduğunu belirtti.

CNN Türk'te program da yapan Ahmet Hakan, şunları yazdı:

"CNN Türk haber kanalları içinde birinci"

Sadece şu rakamı verilip çekiliyorum:

Şubat ayında, AB grubunda, 'prime time' denilen, akşam en çok ekran başında olunan saat dilimlerinde haber kanalları içinde birinci oldu CNN Türk.

NOT: AB grubu demek, eğitim düzeyi en yüksek kesim demek.

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