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Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni serbest bırakıldı

Tartışma yaratan haber sonrası gözaltına alınan Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe serbest bırakıldı.

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"Çalıntı Eyalet: Suriye'nin bir köşesi 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlığıyla yayınlanan haber olay yaratmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe İstanbul Emniyeti'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Faaliyetlerinde suç teşkil eden bir unsur yok

Ankara'da gözaltına alınan Sputnik çalışanları da bugün savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlardı. Savcılık gözaltına alınan gazetecilerin faaliyetlerinde suç teşkil eden bir unsur olmadığına karar vermişti.

Ne olmuştu?

Sputnik Haber Ajansı Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine, kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştu. Şikayet için emniyete giden gazeteciler gözaltına alınmıştı. Sonrasında polis Sputnik'in İstanbul ofisinde arama başlatmış, Boztepe gözaltına alınmıştı.

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