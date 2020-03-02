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Dolar kuru 6.25'i geçerse durmaz! Altın ve dövizde 2 Mart rakamları

Dolar/TL, artan jeopolitik tansiyonla haftasonu illikit piyasada 6.2640'ü gördükten sonra 2 Mart Pazartesi gününe 6.2150 seviyesinde başladı.

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Piyasalar salı günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarını beklerken, haftaya temkinli başladı. Enflasyon verilerinde aylıkta yüzde 0.60-0.70, yıllıkta 12.70 civarı beklenti hakim. Zorlu iç ve dış gündemin baskısı altındaki dolar için 6.25 seviyesinin geçilmesi durumunda 6.33 ve 6.42 direnç seviyelerini test edebilir. Uzmanlar 6.25 seviyesinin geçemeyen çıkış denemelerinin dolarda satışı artıracağını bildiriyor. 

Dolar kurunda son durum

Dolar/TL koronavirüs salgını ve jeopolitik risklerin artması ile 6.26 seviyesinin üzerine çıkmıştı ancak bu sabah yeni 6.22 seviyesinin hemen altında başladı. Euro ise 6.89 seviyesinde seyrini sürdürüyor.

Piyasalarda koronavirüs kaynaklı oldukça güçlü küresel satış baskısı da devam ediyor.


Borsa'da açığa satış yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul Pay Piyasasında geçen cuma günü açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar vermişti. SPK’dan konu hakkında yeni açıklama geldi. Söz konusu açıklamada 28 Şubat Cuma günü alınan kararlar hatırlatılarak, “Kurulumuz Karar Organı'nın 02.03.2020 tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin 02.03.2020 tarihinden itibaren, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.” denildi.

2 Mart Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatları da geçen haftayı düşüşle kapatmıştı. Yeni haftaya başlarken altında durum şöyle:

Çeyrek altın: 533,82 Lira
Yarım altın: 1.066,62 Lira
Gram altın: 319,20 Lira
Cumhuriyet altını: 2.193,00 Lira

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