Son dakika Putin'den İdlib açıklaması: Kimseyle savaşa hazırlanmıyoruz

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'den had safhaya ulaşan İdlib krizi ile ilgili bir son dakika açıklaması var. Putin Rusya’nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi.

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34 şehit verdiğimiz İdlib'teki Esad'ın hain saldırı sonrası Rusya kanadından birbiri ardına flaş açıklamalar geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında yaşanan kriz sonrası ortaya atılan savaş söylentileri hakkında, Tass ajansına açıklama yaptı.

Rusya'nın savunmaya ve ordusuna en çok harcama yapan ülkeler arasında 7. sırada olduğunu belirten Putin şunları söyledi:

Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok. Öyle koşullar yaratacağız ki kimse bize karşı mücadele etmek istemeyecek



Dün Rus yapımı 2 uçak düşürüldü

Rejimin hain saldırıları sonucu 34 şehit vermemizin ardından, TSK, Bahar Kalkanı harekatını başlatmış ve harekat doğrultusunda dün Esed rejimine ait 2 adet Rus yapımı savaş uçağı düşürülmüştü.

"Türkiye'nin güvenliğini garanti edemeyiz"

Rejime ait uçakların düşürülmesine ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'deki Rus kuvvetlerinin komutanlarından General Oleg Zhuravlev, Esed rejiminin İdlib hava sahasını Türkiye'ye kapattığını duyurarak şu ifade kullanılmıştı: